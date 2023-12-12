اوبرا لاسكالا ميلانو تشارك فى مناهضة العنف ضد المرأة

(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - احتفل مؤخراً فى ميلانو بافتتاح موسم دار أوبرا لا سكالا لحضور عرض دون كارلو لجيوروسيبي فيردي..



وبهذه المناسبة سمح لضيوفه بارتداء اللونين الاسود والذهبى بالاضافة للاحمر المخصص لضحايا قتل النساء والارجوانى تعبيراً عن الحركة النسوية التاريخية حيث كسرت قواعد الملابس فى ميلانو.



وقد كانت بطلة الامسية الحقيقية عضوة مجلس الشيوخ ليليانا سيجري والتى كانت ضيفة المقصورة الملكية .



وقد رسم عدد من الضيوف علامات باللون الاحمر على وجوههم ومنهم من ارتدى الاحذية الحمراء كما عمل بعض الضيوف على التذكير بالضحيتين اللتين اصبحتا رمزا لمكافحة العنف ضد المرأة . (أنسامد).





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