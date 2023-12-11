الصين تحتفي بمصمم الأزياء الإيطالي البارز كوتشينيلي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. موضة
  3. الصين تحتفي بمصمم الأزياء الإيطالي البارز كوتشينيلي

الصين تحتفي بمصمم الأزياء الإيطالي البارز كوتشينيلي

Redazione ANSA
(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - احتفت الصين بمصمم الأزياء ورجل الأعمال الإيطالي البارز في مجال الموضة برونيلو كوتشينيلي، حيث شهد منتجع بويوان السياحي، وهو منتجع ومنطقة متميزة في مجال الملابس في مقاطعة جيجيانغ، حصوله على جائزة "مصمم العام" المرموقة التي تمنحها الطبعة المحلية لمجلة الأزياء الرجالية "جي كيو" الصين.

وتسلم كوتشينيلي الجائزة من عارضة الأزياء الصينية هي كونغ ومن روجر لينش، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة كوندي ناست، لتميزه كمصمم للاتجاهات في عالم الموضة وأسلوب الحياة. وقالت دار أزياء كوتشينيلي، إن برونيلو حصل في عام 2023، على جائزة نيمان ماركوس للأزياء المرموقة في باريس.

وقبل الاحتفالية، تم تنظيم منتدى بمشاركة برونيلو كوتشينيلي، والذي ناقش موضوعات مثل التوافق بين الربح والتبرع واحترام التوازن بين وقت العمل والوقت الذي يخصصه المرء لأحبائه، وتقدم بخالص الشكر لفريق "جي كيو" بأكمله.

وأضاف : السنوات التي مضت شهدت منعطفا في حياة دار الأزياء، وكانت حافلة بأحداث مؤثرة مثل الدعوة للتحدث إلى زعماء العالم بمناسبة مجموعة العشرين المخصصة لمشاكل المناخ و جوائز لامعة مثل تلك التي حصلت عليها في لندن من مجلة جي كيو البريطانية في عام 2021 وجائزة نيمان ماركوس للأزياء.

وتابع : لكن الجائزة الأقرب إلى قلبي هي الجائزة التي منحتها لي مجلة "جي كيو" الصين، والتي تكرمني للابداع في اتجاهات الموضة وأسلوب الحياة" ولأنها تأتي من بلد أحترمه بشدة. (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط