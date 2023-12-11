الصين تحتفي بمصمم الأزياء الإيطالي البارز كوتشينيلي

(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - احتفت الصين بمصمم الأزياء ورجل الأعمال الإيطالي البارز في مجال الموضة برونيلو كوتشينيلي، حيث شهد منتجع بويوان السياحي، وهو منتجع ومنطقة متميزة في مجال الملابس في مقاطعة جيجيانغ، حصوله على جائزة "مصمم العام" المرموقة التي تمنحها الطبعة المحلية لمجلة الأزياء الرجالية "جي كيو" الصين.



وتسلم كوتشينيلي الجائزة من عارضة الأزياء الصينية هي كونغ ومن روجر لينش، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة كوندي ناست، لتميزه كمصمم للاتجاهات في عالم الموضة وأسلوب الحياة. وقالت دار أزياء كوتشينيلي، إن برونيلو حصل في عام 2023، على جائزة نيمان ماركوس للأزياء المرموقة في باريس.



وقبل الاحتفالية، تم تنظيم منتدى بمشاركة برونيلو كوتشينيلي، والذي ناقش موضوعات مثل التوافق بين الربح والتبرع واحترام التوازن بين وقت العمل والوقت الذي يخصصه المرء لأحبائه، وتقدم بخالص الشكر لفريق "جي كيو" بأكمله.



وأضاف : السنوات التي مضت شهدت منعطفا في حياة دار الأزياء، وكانت حافلة بأحداث مؤثرة مثل الدعوة للتحدث إلى زعماء العالم بمناسبة مجموعة العشرين المخصصة لمشاكل المناخ و جوائز لامعة مثل تلك التي حصلت عليها في لندن من مجلة جي كيو البريطانية في عام 2021 وجائزة نيمان ماركوس للأزياء.



وتابع : لكن الجائزة الأقرب إلى قلبي هي الجائزة التي منحتها لي مجلة "جي كيو" الصين، والتي تكرمني للابداع في اتجاهات الموضة وأسلوب الحياة" ولأنها تأتي من بلد أحترمه بشدة. (أنسامد).





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