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معرض عن تاريخ وثقافة برادا في شنغهاي

Redazione ANSA
(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - تنظم دار الأزياء الإيطالية "برادا" معرضا عن عالم برادا بعنوان "براداسفير2"، والذي يفتح أبوابه أمام الجمهور في الفترة من 7 ديسمبر حتى 21 يناير في شنغهاي، في متحف "ستارت"، الذي تم افتتاحه في ديسمبر 2022 ليحكي تاريخ وثقافة برادا منذ تأسيسها عام 1913 وحتى يومنا هذا.

يتم توثيق المعرض من خلال سلسلة من القصص برعاية المديرين الإبداعيين المشاركين ميوشيا برادا وراف سيمونز، ويضم أكثر من 400 قطعة مادية ورقمية قادمة من أرشيف وأنشطة برادا الممتدة لعقود من الزمن، بدءًا من الفن إلى الهندسة المعمارية إلى الرياضة.

وبعد نجاح الدورة الأولى عام 2014، يواصل المعرض استكشاف رؤية الرفاهية والجمال والموضة كعمل فكري. يعد معرض "براداسفير2" بمثابة رحلة شاملة في عالم برادا.

ويعرض في الممر الرئيسي نحو 200 إطلالة رجالية ونسائية، في رحلة تمتد من المجموعة الأولى إلى يومنا هذا. تم اختيار الإطلالات بواسطة راف سيمونز، الذي كان دائمًا من أشد المعجبين بالعلامة التجارية، والتي يعمل كمدير إبداعي مشارك لها. (أنسامد).

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