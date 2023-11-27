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تشكيلة جديدة من الأزياء لعشاق دراجة دوكاتي

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 27 - روما - تم طرح تشكيلة جديدة من الأزياء لراكبي دراجة دوكاتي الايطالية التي قدمت أحدث ابتكاراتها لعام 2024، مع مجموعة كاملة من المنتجات المصممة خصيصا لتلبية احتياجات جميع عشاق الدراجات النارية.

تم تصميم كافة المقترحات لجعل تجربة ركوب طرازات دوكاتي أكثر متعة وأمانًا، ولا سيما المنتجات الجديدة التي تم تقديمها خلال العرض العالمي الأول لدوكاتي لعام 2024.

كما تقدم الشركة الإيطالية المصنعة للدراجات النارية، أيضًا مجموعة واسعة من الملابس الرياضية، بما في ذلك السترات، وسترات المطر والخوذات، والمنتجات الترويجية والعديد من المنتجات الجديدة الأخرى.

بدءًا من الانطلاق في رحلات ترفيهية إلى الاستخدام على الطرق الوعرة، ووصولاً إلى ممارسة الرياضة على الطرق أو مضمار السباق،وقد تم تصميم جميع الملابس بحيث تضمن الحفاظ دائمًا على السلامة والأداء كعناصر أساسية، دون التأثير على الأناقة على الإطلاق.

ويتم تصنيع الملابس بالتعاون مع أفضل الشركات في هذا المجال وبمواد عالية الجودة تضمن الجودة والحماية. كما يتم الاهتمام أيضا بالناحية الجمالية وتعزيزها من خلال التعاون بين ألدو درودي ومركز دوكاتي ستايل. (أنسامد).

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