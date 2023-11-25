تقديم إصدارات 2024 من معرض وايت بيوم واحد

(أنسامد) - نوفمبر 25 - روما - سيتم تقديم جميع فاعليات عام 2024 من معرض "وايت" White، وهو معرض مرجعي في ميلانو مخصص للملابس النسائية وأسلوب الحياة المعاصر، بيوم واحد.



ستُقام إصدارات فبراير ويونيو وسبتمبر كما هو معتاد في المواقع التاريخية في منطقة أزياء تورتونا، خلال أسابيع الموضة المعنية، ولكنها ستبدأ جميعًا قبل يوم واحد من الموعد المقرر سابقا وذلك لتتوافق مع الفاعليات الدولية.



وبالتالي، بالنسبة لشهر فبراير، ستقام فاعليات معرض "وايت" في الفترة من الخميس 22 إلى الأحد 25، فيما ستقام فاعليات سبتمبر من الخميس 19 إلى الأحد 22، بينما من المقرر أن تنطلق فاعلية "وايت ريزورت" من السبت 15 إلى الاثنين 17 يونيو.



بعد الدورتين الأخيرتين اللتين أعادتا معرض White إلى مستويات ما قبل كورونا، تتمثل إستراتيجية المعرض في الاستمرار في السعي للريادة على المستوى الوطني والدولي، وتعزيز مشروع ExpoWhite، الذي يقدم مصممين وعلامات تجارية ومشترين من قطاعات غير تقليدية للأزياء. (أنسامد).





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