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دار "كيتون" تجلب مدرستها للأزياء الراقية إلى ميلانو

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 18 - روما - قرر أنطونيو دي ماتيس، الرئيس التنفيذي لدار الأزياء الإيطالية "كيتون"، نقل مدرسة الأزياء الراقية التي أسستها العلامة التجارية في نابولي عام 2000 إلى ميلانو، في تعاون غير مسبوق مع مؤسسة ترينالى من خلال تنظيم معرض سيتم تقديمه في الفترة من 12 إلى 16 يناير 2024، خلال أسبوع الموضة في ميلانو بعنوان "مدرسة الخياطة، رحلة إلى التعليم".

وقال أنطونيو دي ماتيس : ليس صحيحًا أن الشباب لم يعودوا يريدون أن يصبحوا حرفيين، بل يعتمد الأمر فقط على الآفاق المتاحة أمامهم.

وسيجلب المعرض إلى ميلانو ليس فقط التراث الثقافي وتقاليد الخياطة في نابولي، ولكن أيضًا الحرفيين الشباب الذين يطمحون اليوم إلى دخول مدرسة كيتون التي شهدت في السنة الأولى تسجيل عدد قليل جدًا من الطلاب.

وأضاف أنطونيو دي ماتيس : في الدورة التدريبية الأولى، قمنا بصعوبة كبيرة بجمع 10 طلاب تم تعيينهم جميعًا بعد ذلك وكانوا بمثابة القوة الدافعة للمدرسة. (أنسامد).

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