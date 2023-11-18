دار "كيتون" تجلب مدرستها للأزياء الراقية إلى ميلانو
وقال أنطونيو دي ماتيس : ليس صحيحًا أن الشباب لم يعودوا يريدون أن يصبحوا حرفيين، بل يعتمد الأمر فقط على الآفاق المتاحة أمامهم.
وسيجلب المعرض إلى ميلانو ليس فقط التراث الثقافي وتقاليد الخياطة في نابولي، ولكن أيضًا الحرفيين الشباب الذين يطمحون اليوم إلى دخول مدرسة كيتون التي شهدت في السنة الأولى تسجيل عدد قليل جدًا من الطلاب.
وأضاف أنطونيو دي ماتيس : في الدورة التدريبية الأولى، قمنا بصعوبة كبيرة بجمع 10 طلاب تم تعيينهم جميعًا بعد ذلك وكانوا بمثابة القوة الدافعة للمدرسة. (أنسامد).