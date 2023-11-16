(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - بدأ يوم 14 نوفمبر معرض للأزياء الراقية التي ولدت في روما في الخمسينيات في متحف بونكومباني لودوفيزي حتى 14 يناير من العام القادم.



ويقام المعرض تحت عنوان "أزياء الخمسينيات" برعاية الرئيس الفخري لدار جاتينوني، ستيفانو دومينيلا، بالتعاون مع أكاديمية ديل لوسو، والذي تم تقديمه في المقر الرئيسي لمتحف بونكومباني لودوفيزي للفنون الزخرفية والأزياء والديكور، من إخراج ماتيلدا أماتورو ويتبع لإدارة متاحف الدولة لمدينة روما، من إخراج ماسيمو أوسانا.



يحكي المعرض، الذي يرعاه قسم الأحداث الكبرى والرياضة والسياحة والأزياء في بلدية روما، قصة الثورة على الطراز الإيطالي، مسترجعا فترة الخمسينيات من خلال مجموعة مختارة راقية من الملابس (بعضها لم يُعرض من قبل)، تعد أساسية لتاريخ صنع في إيطاليا.



يعرض صالون الأزياء هذا فستان "التفتا" الأخضر من عام 1953 لألبرتو فابياني، والفستان الأبيض المطرز ببراعم الورد من تصميم إميليو شوبرت، من عام 1958، ومن نفس الفترة، إبداعات الأزياء الراقية لفرناندا جاتينوني التي ألبست جميع المغنيات من متجر الخياطة الخاص بها في شارع ماركي أوف ماركي هوليوود الذي هبط في المدينة الأبدية.



وتأتي الإبداعات من الأرشيف التاريخي لدومينيلا، ومن مجموعات الأزياء في متحف بونكومباني لودوفيزي ومن الأرشيفات التاريخية الخاصة المهمة. (أنسامد).





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