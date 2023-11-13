عرض من سيلفيو جياردينا يجمع بين الفن والموضة

(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - في برنامج التجارب الذي طرحه مركز سباتسيو تافيرنا للفنون، مثل الأعمال الفنية والبيئية التي جاءت ثمرة لقاء مع الفنانين والمصممين وصناع الثقافة، قدم مصصم الأزياء الإيطالي سيلفيو جياردينا مع المصورة والمخرجة تانيا ألينيري تجربته لمشروع بعنوان "الالتفافة".



يشير العنوان للعديد من المعاني التي تحملها الكلمة وعلى وجه الخصوص في لغة الرقص، حيث غالبًا ما يتم تنفيذ الالتفافة بشكل ثنائي ويمسك الرجل المرأة بيد أو اثنتين، أو يوفر الدعم لها للقيام بالحركة من خلال الذراع أو الكتف.



تمثل التجربة التي يعرضها سيلفيو جياردينا على الزوار، دعوة مفاجئة لمشاركة بعض الحركات، كما هو الحال في الرقص الذي يتم فيه تنسيق الحركات ومواءمتها بشكل طبيعي، في توازن قوي.



كان جياردينا دائمًا قريبًا من قاموس الفن المعاصر وإلهاماته، وابتكر مشاريع تتقابل فيها الأزياء الراقية، والتي تمثل تجاربه المستمرة مع الأنسجة والأشكال والصور الظلية والألوان، مع الأبعاد التركيبية والأدائية والبيئية، مع توحيد الملابس والطقوس والذكريات في سرد ;فني.



في مركز سباتسيو تافيرنا، قدم سيلفيو جياردينا وتانيا ألينيري تجربة محدودة. مع دخولهم احدًا تلو الآخر، كان الزوار في الواقع جزءًا نشطًا من التجربة، في عملية تنطوي في تصميمها من خلال الصورة الفوتوغرافية، على التعاون والثقة. (أنسامد).





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