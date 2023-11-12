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وفاة دافيد رين المدير الإبداعي لدار "موسكينو"

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 12 - روما - حالة حزن يعيشها عالم الموضة وذلك بعد الإعلان عن وفاة المدير الإبداعي لدار "موسكينو" Moschino دافيد رين عن عمر يناهز الـ46 عاما، وذلك بعد أيام قليلة من توليه المنصب في دار الأزياء الإيطالية الشهيرة، التي حرصت على توديع المصمم في بيان تداولته وسائل الإعلام، ونشر عبر الحساب الرسمي للدار على السوشيال ميديا.

وقد نعى عالم الموضة رحيل دافيد رين الذي أصبح فقط من الأول من نوفمبر المدير الإبداعي لموسكينو.

توفي رين المولود في فولونيكا عن 46 عامًا في 10 نوفمبر في ميلانو بسبب مرضه، بعد أن تم نقله إلى المستشفى قبل بضعة أيام بسبب مشكلة في القلب.

وقد درس في بداية رحلته في مدرسة بوليمودا في فلورنسا، وكانت بداية المهنية مع عالم الموضة واكتشاف موهبته من خلال عمله في دار السياندرو ديل اكوا، والتي أعطت له فرصة كبيرة للظهور في هذا العالم، مما جعله ينضم بعد ذلك إلى دار جوتشي والتي مهدت له الطريق ليصبح من أبرز المصممين حيث عمل في الدار لمدة 20 عاماً.

وكانت بداية مناصبه الكبرى في الدار مدير تصميم الملابس النسائيّة الجاهزة، ونجح بعد ذلك في أن يصعد بقوة ويترك بصمته، مما مهد لدار موسكينو للإعلان عن تعينه مديرا إبداعيا لها. (أنسامد).

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