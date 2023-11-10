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متجران لدور الأزياء بالنسياجا وذا بريدج في جاليريا ميلانو

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - تصل علامتان تجاريتان فاخرتان في مجال الموضة إلى جاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني في ميلانو، وهم بالنسياجا Balenciaga وذا بريدج The Bridge الذين فازا بالمتاجر التي طرحتها بلدية ميلانو في أغسطس الماضي.

وحصلت دار الأزياء بالنسياجا المملوكة للدار الفرنسية كرينج، على مساحة 290 مترًا مربعًا مع نوافذ على المحور الرئيسي للمعرض على شارع Via Marino، على زاوية ساحة Piazza della Scala، مما يزيد السعر المبدئي المحدد بـ 840 ألف يورو ثلاث مرات ليبلغ 2.5 مليون يورو سنويا.

ستتمكن بالنسياجا من فتح متجر في عدة طوابق، يتكون من المتجر (الآن تحت علامة Montblanc التجارية) وغرفة في الطابق الأرضي وهي الآن شاغرة وغرف في الطابق الأول تستخدمها حتى الآن مجموعات مجلس Palazzo Marino.

أما دار ذا بريدج، فقد حصلت على مساحة 134 متر مربع، من خلال تقديم إيجار سنوي قدره 630 ألف يورو في مزاد بسعر يبدأ من 388 ألف يورو.

ستحل العلامة التجارية للمنتجات الجلدية الفلورنسية محل علامة Piumelli الحالية بعلامتها التجارية، وفي هذه الحالة أيضًا سيتم توسيع المتجر بمساحات إضافية في الطابق الأول تستخدمها الآن مجموعات المجلس.

يعلق مستشار الميزانية والتراث، إيمانويل كونتي بالقول، "تم التأكيد مرة أخرى على اهتمام العلامات التجارية الوطنية والدولية بالتواجد في أحد الأماكن الرمزية في ميلانو مع القدرات الاستثمارية العالية وعرض المشاريع الوظيفية للحفاظ على المعرض وتعزيزه".

وتبقى أعلى رسوم مدفوعة حتى الآن في صالون ميلانو هي رسوم ديور (5.050 مليون)، ثم غوتشي (4.5 مليون)، والآن تحتل بالنسياجا المركز الثالث. (أنسامد).

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