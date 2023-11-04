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مُصممة الأزياء فيبي فيلو تطلق مجموعتها الأولى عبر الإنترنت

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - قدمت مُصممة الأزياء البريطانية فيبي فيلو، مجموعتها الأولى على موقع التجارة الإلكترونية للعلامة التجارية التي تحمل اسمها.

وأعلنت المصممة البريطانية، التي تتميز مجموعاتها بالفخامة البسيطة، عن إطلاق علامتها التجارية لأول مرة في شهر يوليو من عام 2021. وفي الشهر الماضي، كشفت رسالة مرسلة إلى المشتركين عن الصور الأولية للحملة وتاريخ إطلاق المتجر الإلكتروني.

بدعم من مجموعة "إل في إم إتش" (LVMH)، تظهر أول مجموعة لفيبي فيلو بعد مغادرتها علامة سِلين التجارية قبل ست سنوات، حيث تقدم مجموعة من الملابس والإكسسوارات الفاخرة.

وبعد مرور ساعات على إطلاقها، تم بيع المجموعة بالكامل، مع توفر بعض المنتجات للطلب المسبق والبعض الآخر سيتم توفيره في إصدار آخر.

وعادت الحقيبة الشهيرة التي قدمتها فيلو في دار أزياء "سيلين" بنسخة جديدة.

يظهر أسلوب فيبي فيلو المميز في جميع عناصر المجموعة، مما يوضح قدرتها على إنشاء خزانة ملابس يومية للمرأة العصرية تكون راقية وعملية في نفس الوقت. في شركة "سيلين"، كانت فيبي فيلو مترددة في تبني التجارة الإلكترونية، مع التركيز على قنوات البيع بالتجزئة والجملة للعلامة التجارية. (أنسامد).

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