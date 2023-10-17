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دافيدي ريني، المدير الإبداعي الجديد لموسكينو

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - اصبح دافيدي ريني المدير الإبداعي الجديد لدار موسكينو للازياء، والذى يبدا دورا جديدا اعتبارا من 1/11 حيث سيشرف المصمم، الذي قاد على مدى العقدين الماضيين مكتب الأزياء النسائية في جوتشي كمصمم رئيسي للملابس النسائية، على مجموعات النساء والرجال والإكسسوارات من خط موسكينو تحت إشراف ماسيمو فيريتي، الرئيس التنفيذي لمنتجع Aeffe الصحي.

وسيتولى ريني رسمياً دور المدير الإبداعي لعلامة موسكينو في الأول من نوفمبر. وسيظهور لأول مرة مع مجموعة خريف وشتاء 2024 خلال أسبوع الموضة في ميلانو في فبراير 2024.

ويتولى ريني المسؤولية خلفًا لجيريمي سكوت الذي قاد العلامة التجارية لمدة عشر سنوات حتى مارس 2023.

ويقول ماسيمو فيريتي: "اليوم نرحب بدافيدي في عائلة موسكينو". لقد أذهلنا جميعا رؤية دافيدي المتطورة للغاية، وإدراكه لقوة الموضة في خلق حوار حيوي وشاعري مع العالم من حولنا وفهمه العميق لتراث موسكينو ورموزنا فهو مصمم بارع وإنسان مميز" ومن جهته أضاف فرانكو موسكينو إن الأخلاق السيئة هي الذوق السيئ الوحيد حقًا، وعندما التقيت بدافيدي لم يذهلني فقط بموهبته الواضحة ولكن أيضًا بلطفه وحساسيته فنحن على يقين من أنه سيلعب دورا أساسيا في تشكيل مستقبل موسكينو، دار الأزياء العالمية ذات القلب الإيطالي والحمض النووي الفريد في قطاع المنتجات الفاخرة." (أنسامد).

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