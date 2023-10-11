"فوج فاشون" في روما في 21 أكتوبر

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - تنطلق يوم 21 اكتوبر النسخة الإيطالية الأولى من "فوج فورسز فاشون" التي تنظمها مجلة "فوج" في العاصمة الإيطالية لأول مرة .



يعد "الماتاتيو او المسلخ" السابق في منطقة تيستاتشيو التاريخية والذي سيستضيف العروض أحد أكثر الأمثلة إثارة للآثار الصناعية في قلب روما.



وسيقام على هامش المعرض محادثات وورش عمل وتجارب حية ستقرب الجمهور من أبطال الموضة.



وسيكون من بين العارضين المديرين الابداعيين لكل من دور أزياء فندى وديور وجوتشى وفالنتينو.



وبهذه المناسبة، قال اليساندو اونوراتو مستشار الأحداث الكبرى في مجالات الموضة والرياضة والسياحة فى روما "العاصمة الإيطالية على أتم استعداد لاستعادة حدث استثنائى وتاتى مباشرة بعد نيويورك والمدن الكبرى في العالم". (أنسامد).



