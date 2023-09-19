هومي فاشون يقدم اقنعته في فيرا ميلانو

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - تقدم دار هومى للازياء و المجوهرات فى معرض فيراميلانو الذي يختتم فعاليته اليوم اتجاهاً جديداً فى مجموعتها الجديدة للخريف و الشتاء القادمين تعتمد فيها الاقنعة مع ملابس السهرة ومن الاكسسوارات التى تضفى الحيوية علي الوجه وعلى المظهر باكمله.



وتعرض الدار اكسسواراتها ومجوهراتها واغطية الرأس خاصة الغريبة منها والمناسبة للمواسم الباردة فى تهجين ابداعى مع الملابس المقدمة .اما الاقنعة وهى بطل العرض فقد قدم اقنعة مع طبعات و تطريزات لامعة وصخرية واضاف لها الضفائر الطويلة .وقدم القبعات الجلدية وخاصة قبعة كرة السلة وقبعة صياد الحيوانات .



وفيما يتعلق بالمجوهرات فقد زادت الجوهرات النحتية بشكل متزايد فاصبحت تغطى الاصابع بالكامل فتكون علي صورة قالب ويتم نقل الاساور من الرسغ الى الساعد واخرى يتم ارتداؤها لتنزل على الاصابع والاقرط تصل الى الاكتاف اوابعد والقلائد كثيرة على الصدر. (أنسامد).





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