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إيطاليا: "ترامى اي كورتى" مسابقة لخمسين فنان عالمي في النسيج

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 31 - روما - تقام النسخة العشرون من معرض "ترامى اى كورتى" وهي مسابقة عرضية فريدة من نوعها في إيطاليا وأرشيف فريد من الأعمال في أوروبا والذي سيشارك فى دورتها لهذا العام أيضًا خمسين فنان نسيج فى روكا سانفيتالي في سالا باغانزا ( بارما) من 9 إلى 17 سبتمبر على المستوى الدولي.

وتضم فنانين من أستراليا وهولندا وفرنسا وإيطاليا. وتاتى بعد دورة "فيدو نيرو" لعام 2022، سيكون موضوع هذا العام هو "الزرار..الوظيفة والجوهر"، وسيضم أشياء اصبحت فنًا معاصرًا من خلال أعمال النسيج وفن الألياف.

وتتحول الأزرارإلى منحوتات وصور شخصية، تروي عالمًا متلونًا، مرتبطًا ببطء العمل اليدوي، وهي منطقة حدودية للبحث بين الحرفية والتصميم.

وترتبط اهمية المعرض بسرد تاريخ النسيج ووجود النساجين العالميين، بحداثة هذه الوسيلة التعبيرية التي، على الرغم من أنها ليست جزءًا من اللغة الفنية المعتادة، ترى اليوم روادًا في بانوراما الفن الحديث لمختلف الدول الذين يتعاملون مع النسيج والتطريز والأقمشة المعاد تدويرها ومعالجتها بتقنيات مختلفة.

وتقوم جمعية أركاديا، بتنظيم المعرض المرتبط بالنسيج منذ أكثر من عشرين عامًا، وتقدم فنانين متنوعين في التقنيات والألوان، وقد راكمت مع مرور الوقت أرشيفًا يتكون من مئات الأعمال. (أنسامد).

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