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مشروع فيوريلا روبينو فاشون يرى النور

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 17 - روما - تكشف دار فيوريلا روبينو وهي علامة تجارية تابعة لمجموعة ميروليو جروب فاشون (التي تضم موتيفي وايلينا ميرو واولترى ولويزا فيولا وديانا جاليزى وايبيكيول وتويست وماكا ) عن اصدار الفصل الأول من "فاشون كو لاب" وهو مشروع كبسولة مجموعات تم إنشاؤها مع العملاء المختارين من بين أكثر المعجبين نشاطًا في جمعية أحباء فيوريلا والذي يضم مجتمع العلامة التجارية الذي ولد منذ عام تقريبًا.

بفضل هذا المشروع، تتاح للعملاء الفرصة لإنشاء مجموعتهم الخاصة، والمشاركة بشكل مباشر في العملية الإبداعية بأكملها، من تصميم النماذج إلى إنتاج الملابس الجاهزة والتصوير، برفقة فريق فيوريلا روبينو في كل مرحلة.

كان بطلا الإصدار الأول إليسا جانزين وأليساندرا سانجيورجيو، اللذان صمما أول كبسولتين: خط الملابس الحضرية الذي صممته أليساندرا، ولا فيتا في روسو من ابداع إليسا.

اقتراحان يجمعان بين رموز أسلوب روبينو وشخصية المصممتين الضيفتين، ويرويان قصة العلامة التجارية بطريقة أصلية من خلال منظور أولئك الذين يحبونها ويختارون ارتدائها كل يوم.

تعتبر "فاشون كو لاب" تجربة أزياء حقيقية للعملاء في عالم فيوريلا روبينو.

بعد اجتماع أولي مخصص لتصميم الملابس مع الفريق الإبداعي للعلامة التجارية في المقر الرئيسي للشركة، وقفت إليسا وأليساندرا في صالة عرض ميلانو للإشراف على النماذج الأولية جنبًا إلى جنب مع الخياطات وصانعات النماذج، وهي خطوة مهمة للغاية في التحقق من ملاءمة النماذج. (أنسامد).

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