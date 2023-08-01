عرض ازياء اميرات فالنتينو في شاتو دى شانتيى

(أنسامد) - أغسطس 1 - روما - اقيم مؤخراً عرض ازياء دار فالنتينو لخريف وشتاء 2023/24 عند غروب الشمس فى حدائق شاتو دى شانتيى الرائعة.



وقد كان العرض مصدر الهام كبير للمصمم وعلى عكس الطراز الباروكى للقصر كانت الازياء بسيطة جداً.



نزلت العارضات من درجات القصر المؤدية للحدائق على منصة سداسية الشكل تلتف حول بحيرة صناعية اقيمت للعرض.



العارضات كن اميرات معاصرات ترتدين فساتين غاية فى البساطة وغابت الكعوب العالية عن العرض لمنحهن المزيد من الاسترخاء.



وفى نهاية العرض ظهرت كافة الخياطات و العاملات بالتطريز فى موكب كبير للدار وعلى راسهم المصمم المبدع بيير باولو بيتشولى والذى اقتبس مقولة اعظم النحاتين فى القرن العشرين قسطنطين برانكوسى فى الفن "البساطة تحل التعقيد" لتكون عنواناً للعرض الخاص به.



شاتو دي شانتيى من اعظم اعمال هنري من اورليانز دوق دومالى (1822-1897) وهو الابن الخامس للملكة ماريا ايميليا والملك لويس فيليب اخر ملوك فرنسا . (أنسامد).





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