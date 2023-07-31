مخيم بولي مودا الصيفي يدعم مستشفى بامبينو جيزو

(أنسامد) - يوليو 31 - روما - كان مجال تصميم الأزياء هو موضوع النسخة الرابعة من مخيم بولي مودا Polimoda الصيفي للأطفال بالشراكة مع مجموعة OTB الإيطالية وبالتعاون مع بيتي إيماجين.



ستذهب العائدات إلى مشروع مساعدة الأطفال بقسم أورام الأطفال في مستشفى بامبينو جيزو، وذلك ضمن مبادرات مؤسسة OTB.



وحضرت 14 فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 أعوام و13 عاما الفصول الدراسية والمختبرات المدرسية في أسبوع مكثف من التعلم واللعب حول مواضيع تصميم الأزياء.



وفقا لما هو متبع، كان المخيم الصيفي هذا العام يسعى لتحقيق أهداف خيرية، حيث سيتم في الواقع التبرع بعائدات المبادرة لمؤسسة OTB، وهي منظمة غير ربحية تابعة لمجموعة OTB نفذت مئات المشاريع الاجتماعية في جميع أنحاء العالم منذ عام 2006.



على وجه الخصوص، سيتم التبرع بالعائدات لمشروع مساعدة للأطفال في مجال الأورام العصبية الذين يعالجون في مستشفى بامبينو جيزو للأطفال في روما، حيث يهدف المشروع للمتابعة اليومية للأطفال والأسر وتنظيم العديد من ورش العمل الإبداعية. (أنسامد).





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