سيلفيو جياردينا يقدم عرضا يجمع بين الفن والموضة

(أنسامد) - يوليو 17 - روما - قدم مصصم الأزياء الإيطالي سيلفيو جياردينا، عرضا جديدا يجمع بين الفن والموضة تم إنشاؤه بالتعاون مع أليسيو دي نافاسكويس الذي أشرف على عملية الإعداد في الحمامات القديمة للإمبراطور دقلديانوس، بالمتحف الوطني الروماني.



ويحتوي هذا العرض، على فستان واحد ضخم ترتديه مينا سيرانو، وهي فنانة تشكيلية إسبانية معروفة، ظهرت في شخصية ترتدي ثوبا رائعا في حضور قوي ومدهش. يمثل الأداء الصوتي من مدخل المتحف إلى القاعة دعوة للرؤية والتفكير.



والفستان مستوحى من أسطورة بيرسيفون التي تعود من العالم السفلي بشكل دوري إلى الأرض لإعادة الربيع، وكأنه سيخلق حوارًا مع المعرض الذي أقيم داخل المجمع الحراري والمخصص لاكتشاف قبر فتاة من القرن السابع قبل الميلاد، مع مجموعة كبيرة من جواهر الكهرمان الثمينة.



(أنسامد).





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