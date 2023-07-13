أسبوع روما للمجوهرات يغير شكله وشعاره

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - يقام في ميلانو من 16 إلى 19 فبراير 2024 النسخة الثالثة من أسبوع روما للمجوهرات المعاصرة بشكل جديد وتحت شعار أنيق و مبتكر من تصميم سيلفيا سيسيليا ومستوحي من الكابيتولين الأكثر تمثيلاً للعمارة الرومانية.



وقد قام طلبة المعهد الأوروبى في إيطاليا بإجراء التعديلات على التصميمات تحت رعاية فرانشيسكو جوليانى المشرف على الأطروحة وباربرا بروتشى منسقة قسم تصميم المجوهرات بالمعهد.



ويهدف الأسبوع إلى تقديم قيمة ثقافية عالية للجمهور تعزز التراث الإقليمى التاريخي والفني العظيم.



وتقام مسابقات على هامش المعرض مثل هومى فاشون الذي سيكافىء فناناً تم اختياره من بين المشاركين وجائزة دافيريو تكريماً لفن مدينة دافيريوس ويتميز بقطعه الأثرية الأصلية والتقليد الاستثنائى للقطع الأصلية والذي استمر لعقود من الزمان وهو الفن الذي ولد على يد فنانين مهرة مثل فرانكو دافيريو. (أنسامد).





Ottieni il codice embed