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عرض الأزياء الإيطالي اللبناني بالمتحف الوطني لفن القرن 21

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 11 - روما - أقيم مساء امس الاثنين عرض الأزياء الإيطالي اللبناني في دورته العاشرة بالمتحف الوطني لفن القرن الحادى و العشرين في روما برعاية المركز الثقافى الإيطالي اللبناني وسفارة لبنان في روما.

وقد شارك في العرض الذي نظم تحت عنوان "غروب المتوسط" مصممين من إيطاليا والهند والأردن ولبنان والمغرب والكويت بالإضافة إلى أحذية فلور دورانجر الإيطالية.

ويقدم العرض قصة سيدة ذات ثقافة متفتحة قررت اختيار أفضل الأزياء لعمل خزانة ملابسها الخاصة وهنا تبدأ رحلتها وقت غروب الشمس لتجوب الشوارع بداية من الهند حيث تجذبها الملابس الملونة ثم تصل الى الكويت حيث ترى العباءات الثمينة والصحراء ثم تعبر البحر لتصل إلى جزيرة باناريا الإيطالية لترى الأناقة المتمثلة في الأقمشة المطبوعة.

وتواصل السيدة رحلتها عبر البحر المتوسط في المغرب ويبهرها التطريز على القفاطين وفي الغروب تصل إلى لبنان لتشاهد الهوت كوتير وتنهى جولتها في الأردن حيث تكتشف مجموعة ازدهار الصبار. (أنسامد).

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