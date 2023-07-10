إيطاليا-ازياء:توزيع جوائز المسابقة الوطنية للمصممين الشباب

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. موضة
  3. إيطاليا-ازياء:توزيع جوائز المسابقة الوطنية للمصممين الشباب

إيطاليا-ازياء:توزيع جوائز المسابقة الوطنية للمصممين الشباب

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 10 - روما - تم توزيع جوائز الموضة الإيطالية للشباب بعد يومين من المنافسة وعروض الأزياء الجماعية للمشاركين في المسابقة الوطنية للمصممين الشباب في قطاع الأزياء، التي روج لها اتحاد الموضة الإيطالي.

مُنحت جائزة قسم الملابس إلى جيوفاني موروني (جامعة العلوم التطبيقية في ميلانو) والذي لديه رؤية مبتكرة جديرة بالاحترام للأزياء التي يحولها من أقمشة الى ملابس ، فيما ذهبت جائزة قسم اكسسوارات المجوهرات إلى كاترينا كوليزولي (الأكاديمية الإيطالية في روما).

ومُنحت جائزة قسم التريكو إلى تيريزا فيرارا، بينما فاز لوكا دي جياكومانتونيو بجائزة قسم الفراء.

وصرح ماركو لاندي المشرف على المسابقة : يمثل البحث عن الابتكار في عالم الموضة منصة واسعة تهدف بشكل خاص إلى دعم سلسلة الأزياء التي تعكس المهارات المتعلقة بالمعرفة والإبداع، مشيرا الى انه" بالإضافة إلى الاهتمام الخاص بالمبدعين الشباب الذين يعتزمون الدخول في عالم الموضة، فنحن ملتزمون أيضا ببناء علاقات دولية بهدف خلق فرص من أجل سلسلة التوريد الخاصة بنا من خلال خلق فرص لشركاتنا". (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط