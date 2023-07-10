إيطاليا-ازياء:توزيع جوائز المسابقة الوطنية للمصممين الشباب

(أنسامد) - يوليو 10 - روما - تم توزيع جوائز الموضة الإيطالية للشباب بعد يومين من المنافسة وعروض الأزياء الجماعية للمشاركين في المسابقة الوطنية للمصممين الشباب في قطاع الأزياء، التي روج لها اتحاد الموضة الإيطالي.



مُنحت جائزة قسم الملابس إلى جيوفاني موروني (جامعة العلوم التطبيقية في ميلانو) والذي لديه رؤية مبتكرة جديرة بالاحترام للأزياء التي يحولها من أقمشة الى ملابس ، فيما ذهبت جائزة قسم اكسسوارات المجوهرات إلى كاترينا كوليزولي (الأكاديمية الإيطالية في روما).



ومُنحت جائزة قسم التريكو إلى تيريزا فيرارا، بينما فاز لوكا دي جياكومانتونيو بجائزة قسم الفراء.



وصرح ماركو لاندي المشرف على المسابقة : يمثل البحث عن الابتكار في عالم الموضة منصة واسعة تهدف بشكل خاص إلى دعم سلسلة الأزياء التي تعكس المهارات المتعلقة بالمعرفة والإبداع، مشيرا الى انه" بالإضافة إلى الاهتمام الخاص بالمبدعين الشباب الذين يعتزمون الدخول في عالم الموضة، فنحن ملتزمون أيضا ببناء علاقات دولية بهدف خلق فرص من أجل سلسلة التوريد الخاصة بنا من خلال خلق فرص لشركاتنا". (أنسامد).





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