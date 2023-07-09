فيندي تختتم أسبوع الموضة في باريس بتشكيلة فساتين ومجوهرات

(أنسامد) - يوليو 9 - روما - تجمع تشكيلة فيندي الجديدة للازياء الراقية لموسم 2023 - 2024 ما بين الأزياء الراقية والمجوهرات الراقية، والتي عُرضت في قصر برونجنيارت، في ختام أسبوع الموضة الراقية في باريس بحضور نخبة من المشاهير، من بينهم نعومي واتس وسوكي واترهاوس وزوي سالدانا وإيزا غونزاليس وليلي جيمز.



ويمثل عرض الأزياء هذا أيضًا إطلاق أول مجموعة من المجوهرات الراقية لدار أزياء فيندي، والتي جاءت من تصميم ديلفينا ديليتريز فيندي، المديرة الإبداعية لخط مجوهرات فيندي، الجيل الرابع من النساء من العائلة الشهيرة.



وصرح كيم جونز، المدير الإبداعي لأزياء فيندي وخط ملابس النساء : في هذا الموسم، أردنا التركيز على تقنيات الانسيابية والأزياء الراقية. لقد عملنا بدءًا من مجوهرات ديلفينا الراقية، التي ألهمت ألوان الأزياء والديكورات.



وأضاف : تأخذ الفساتين نفسها فكرة المجوهرات. تأتي الألوان من درجات لون اللحم بالإضافة إلى ألوان الأحجار: الماس الأسود والياقوت والياقوت الأزرق. هناك تفاعل بين الانسيابية والصلابة واللحم والحجر.



وجمعت منصة العرض أزياء المجموعة، من ملابس خفيفة إلى فضفاضة، سلسة وسهلة الارتداء، وعكست الدقة والعاطفة في المجوهرات الراقية من تصميم ديلفينا ديليتريز فيندي. تضم المجموعة ماسات استثنائية من الألماس الأبيض والأصفر والياقوت الأزرق وحجر الإسبينيل الأخضر والبرتقالي والوردي. (أنسامد).





Ottieni il codice embed