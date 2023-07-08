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شركة كورية تستحوذ على حصة أغلبية في شركة أزياء إيطالية

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 8 - روما - أصبحت شركة Nhn commerce الكورية للتجارة، الموزع العالمي لمنتجات العلامات التجارية في قطاع الأزياء والجمال في كوريا، المساهم الأكبر في شركة كولتورتي Coltorti، وهي شركة بيع بالتجزئة متعددة العلامات التجارية تعمل في مجالات الأزياء والرفاهية ويقع مقرها في مدينة جيزي، في أنكونا.

وأعلنت كولتورتي، التي تتخذ من إقليم ماركي مقرا لها، في بيان صحفي، أن الشركة الآسيوية قد استحوذت على أسهم في عائلة كولتورتي واشتركت في زيادة رأس مال شركة Ikonic srl بقيمة 10 ملايين يورو، وهي الشركة التي تمتلك متاجرها وموقعها للتجارة الإلكترونية الذي يقوم بالتوزيع في 102 دولة حول العالم.

ووفقا للهيكل المؤسسي الجديد، لا يزال موريتسيو كولتورتي مديرا ومساهما مع حصة أقلية كبيرة، فيما أصبح ريكاردو بيلانتشيوني المدير التنفيذي. وصرح بيلانتشيوني : "يستمر مقرنا الرئيسي في إيطاليا، ونحن مستمرون في العمل مع جميع المتعاونين معنا في المنطقة".

تنتمي Nhn commerce لمجموعة Nhn الكورية للتكنولوجيا المدرجة في بورصة سول بإيرادات بلغت 1.6 مليار دولار في عام 2022 عبر مجموعة واسعة من الأنشطة ، بما في ذلك التكنولوجيا السحابية ومنصات الدفع الرقمية ودعم البيع بالتجزئة.

تأسست شركة كولتورتي في عام 1934، وهي واحدة من بين الشركات الرائدة التي تعمل في قطاع مبيعات التجزئة متعددي الفئات في إيطاليا حيث بلغ حجم مبيعاتها حوالي 70 مليون يورو في عام 2022.

(أنسامد).

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