كبسولة بمناسبة مئوية القوات الجوية الإيطالية

(أنسامد) - يوليو 6 - روما - بمناسبة الاحتفالات بالذكرى المئوية للقوات الجوية الإيطالية والتى بدأت فعلياً في نهاية مارس 2023، قررت شركة كريستيانو المرخصة للعلامة التجارية "القوات الجوية" بانشاء كبسولة خاصة بهذه المناسبة.



وقد انشىء المشروع بالاشتراك مع هيئة الأركان العامة للقوات الجوية، وهو عبارة عن كبسولة خاصة تخبر وتحتفل بأكثر الإدارات شهرة في القوات المسلحة "الوحدة 22" من خلال تقديم مجموعة مختارة من العناصر التي تم إنشاؤها خصيصًا.



أول كبسولة تكرم دائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية نشطة منذ البداية، وهي وحدة حائزة على جوائز عديدة وواحدة من المجموعات التاريخية للسلاح الجوي.



تأسست الوحدة عام 1918 كوحدة قصف عنيف، وهي مجموعة شاركت في العديد من العمليات وخلال الحرب العالمية الثانية شاركت وقاتلت على جبهات مختلفة وحققت العديد من النجاحات.



ويتكون الخط من سلسلة محدودة تضم 12 قطعة مصممة خصيصًا لأولئك الذين يفضلون الملابس متعددة الاستخدامات وعالية الأداء بأوزان وأنسجة مختلفة، ومناسبة للارتداء في المواقف المختلفة.



تم تطوير ملابس هذه الكبسولة باربعة الوان: الأبيض الجليدي والأسود والبيج والأخضر الداكن، وقد تم تصميمها للرجال العصريين والديناميكيين .



يحتوي كل ثوب أيضًا على ملصق داخلي خاص بالاحتفال بالذكرى المئوية لسلاح الجو وعلامة تحكي بإيجاز قصة الفرقة المكرمة. (أنسامد).





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