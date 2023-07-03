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عرض الأزياء الدولي للشاطئ لصيف 2024 في فلورنسا هذا الشهر

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 3 - روما - ينطلق عرض الأزياء الدولي للشاطئ في فلورنسا في الفترة من 22 إلى 24 يوليو ويبرز الموضوعات الرئيسية لاتجاه موضة ملابس البحر التي ستميز صيف 2024.

وقد تم تطوير الاتجاهات الأسلوبية من خلال عمل تنبؤي رائع تمت مشاركته مع العلامات التجارية الرائدة، وعددها 200 في هذا الإصدار كيف ستبدو ملابس السباحة في الصيف القادم؟ قطعة واحدة، بيكيني، تانكيني أو مثلث ، هذا ما سيتم الكشف عنه.

وبعيدا عن الأشكال، فإنه يتم استخدام الأقمشة التكنولوجية التي تجمع بين الموضة والوظيفة، والتي تضمن قابلية ارتداء ممتازة ودرجة متانة مهمة ومميزة بشكل متزايد مع الوقت حتى عند ملامسة الكلور وواقيات الشمس.

كما أصبحت أسطح الأقمشة أكثر فأكثر عالية التقنية، وثلاثية الأبعاد، وتتأثر بالضوء، ومطبوعة بأعمال فنية.

وأخيرا، ركز المشاركون على موضوع الاستدامة الذي انتشر أيضا في هذا القطاع، مما حفز شركات الألياف والنسيج على تبني نهج مختلف أيضا لملابس السباحة. (أنسامد).

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