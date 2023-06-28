ملابس البحر الحديثة مستعارة من سحر الثمانينيات

(أنسامد) - يونيو 28 - روما - كان المصمم الفرنسي لويس ريارد هو الذي أعاد موضة لباس البحر البيكيني في أوروبا بعد عقود من الجسد المغطى والمايوهات المكونة من قطعة واحدة.



تتنوع اتجاهات ملابس البحر لعام 2023 من رداء البر من قطعتين ذات القيعان العالية والقمصان الصدرية المستعارة من سحر الثمانينيات، لاستخدامها أيضا في المدينة كسترة سفلية، إلى البيكينيات المصنوعة من الكروشيه، حتى قطعتين و (ولكن أيضا ملابس السباحة بالكامل ) شيدت وزينت مثل الملابس الراقية، مع تزيينها بالكشكشة حول خط العنق، وأهداب من الخرز والتطريز بالترتر والكريستال، لاعطاء تأثير حورية البحر.



يوجد أيضا البيكيني ذو التصميم البسيط، الذي يفضله أولئك الذين لا يحبون التجاوزات ويريدون التباهي بأسلوب أساسي وبسيط على الشاطئ، ويعيد إطلاق أسلوب التسعينيات.



السروال الداخلي المكون من قطعتين بخصر عالٍ. ثم هناك نسخة البيكيني الصغيرة لأولئك الذين يريدون أن يكونوا اكثر جراة مع سراويل داخلية فائقة القصر والتباهي بالسمرة بدون ظهور علامات ملابس السباحة الناتجة عن تصبغات الشمس كما في التسعينيات.



ويعد البيكيني ذو الأزهار الدقيقة أو المنقطة أو المخططة مرجعا لا مفر منه في الستينيات، بين ملابس السباحة والبيكيني ذو اللون الأبيض المتطور والمكون من قطعة واحدة مع تطريز وتفاصيل زرقاء داكنة مستوحاة من الأرض وظلال المحيط الأزرق. (أنسامد).





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