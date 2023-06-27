عروض بلانكا لى الافتراضىة في سبوليتو من 28 يونيو الي 9 يوليو

(أنسامد) - يونيو 27 - روما - عادت الي ايطاليا مصممة الرقصات الاسبانية بلانكا لي الفائزة بجائزة الاسد الذهبى في مهرجان البندقية للافلام عام 2021 لتقديم عروضها الافتراضية من 28 يونيو الي 9 يوليو علي هامش مهرجان ديو موندى للفنون و الاوبرا في مدينة سبوليتو .



ويجذب هذا العرض الافتراضى المشاهد الي عالم رائع بين قاعات الاحتفالات و البحيرات الساحرة وعالم حوريات البحر وحدائق العجائب والقطارات السحرية.يرتدي الجميع سواء ابطال العرض او الراقصون ملابس السهرة والبدلات الرسمية بالاضافة الي اقنعة الغزلان و الذئاب ويرتدون سماعة رأس VR وأجهزة استشعار للتتبع على الجسم أثناء التنقل طوال مدة التجربة.



يستمر العرض لمدة خمس وثلاثين دقيقة من الواقع الافتراضي داخل عالم اصطناعي ورائع وشاعري ومدهش تم إنشاؤه رقميًا. .سيتم دعوة كل فرد من الجمهور للمشاهدة وكذلك للأداء وستتاح لهم الفرصة للمشاركة والرقص والتفاعل مع الراقصين الحقيقيين. (أنسامد).





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