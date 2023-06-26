مجموعة ايطالية تشارك بتنظيم معرض أزياء الأطفال فى نيويورك

(أنسامد) - يونيو 26 - روما - تنظم مجموعة المعارض الإيطالية Italian Exhibition Group المدرجة في بورصة يورونكست في ميلانو وتنظم معارض منذ 50 عامًا في سبع دول حول العالم.بالتعاون مع شركة Igeco USA، الفرع الأمريكي لشركة Deutsche Messe Ag الألمانية التي تنظم معارض في جميع أنحاء العالم منذ عام 1947،المعرض الدولى لملابس الاطفال الذي تشهده ولاية نيويورك الأمريكية يومي 11 و 12 فبراير من العام القادم، وسيكون حدثا موسميًا يتم تنظيمه مرتين في العام.



يهدف المعرض الجديد،الذى يقام تحديدا في مدينة منهاتن الامريكية والذي تم تقديمه في معرض "بيتي بيمبو" لملابس الأطفال في فلورنسا، لاستضافة الشركات المتخصصة في قطاع ملابس الأطفال في فاعلية واحدة .



سيكون المعرض تحت إدارة فرجينيا زينغون التي أنشأته أيضًا، وهي خبيرة في أزياء الأطفال. دشنت شركة زينغون لأزياء الأطفال في عام 2021 أيضًا معرضا في مانهاتن يتسم بالتميز الإيطالي في ملابس الأطفال.



ستشارك 60 شركة دولية في المعرض ملابس الذى سيقدم جميع مستلزمات الاطفال (من الأطفال حديثي الولادة وحتى الاحتفالات والجينز والأحذية ومجموعات ملابس الشاطئ)، بما في ذلك نمط الحياة والأمومة (الملابس والإكسسوارات المتعلقة بالأمومة).



وصرحت زينغون قائلة : لا توجد منافسة مع "بيتي بيمبو"، فهذه الفكرة في الواقع تهدف لخلق نوع من التآزر وتوحيد المجتمع. (أنسامد).





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