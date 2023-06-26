مجموعة ايطالية تشارك بتنظيم معرض أزياء الأطفال فى نيويورك
يهدف المعرض الجديد،الذى يقام تحديدا في مدينة منهاتن الامريكية والذي تم تقديمه في معرض "بيتي بيمبو" لملابس الأطفال في فلورنسا، لاستضافة الشركات المتخصصة في قطاع ملابس الأطفال في فاعلية واحدة .
سيكون المعرض تحت إدارة فرجينيا زينغون التي أنشأته أيضًا، وهي خبيرة في أزياء الأطفال. دشنت شركة زينغون لأزياء الأطفال في عام 2021 أيضًا معرضا في مانهاتن يتسم بالتميز الإيطالي في ملابس الأطفال.
ستشارك 60 شركة دولية في المعرض ملابس الذى سيقدم جميع مستلزمات الاطفال (من الأطفال حديثي الولادة وحتى الاحتفالات والجينز والأحذية ومجموعات ملابس الشاطئ)، بما في ذلك نمط الحياة والأمومة (الملابس والإكسسوارات المتعلقة بالأمومة).
وصرحت زينغون قائلة : لا توجد منافسة مع "بيتي بيمبو"، فهذه الفكرة في الواقع تهدف لخلق نوع من التآزر وتوحيد المجتمع. (أنسامد).