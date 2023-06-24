ظهور أول لقطاع الموضة في معرض كوزمودونا في فيرونا

(أنسامد) - يونيو 24 - روما - يشارك قطاع الموضة لأول مرة في معرض كوزمودونا Cosmodonna في فيرونا، المقرر إقامته في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر القادم بعد أول نسختين أقيمتا في بريشيا في عام 2022 وأبريل الماضي.



ويقدم قطاع الأزياء العديد من اتجاهات الموضة لموسم الخريف والشتاء القادم، مع المستجدات في عالم مستحضرات التجميل والرفاهية، من الإكسسوارات إلى المجوهرات مرورا بالملابس الرياضية.



تشارك في معرض Cosmodonna، الحدث الوطني الأول والوحيد المخصص بالكامل لعالم المرأة، حوالي 400 شركة في مجالات المعرض الستة : الجمال والرفاهية، الأزياء والمجوهرات، المنزل والحديقة، الرياضة والترفيه، تجربة الذوق والأعمال النسائية.



يضم المعرض أكثر من 60 فاعلية على مدار أربعة أيام مخصصة للنساء من جميع الأعمار. من بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المعرض، أحدث الموضوعات في مجالات الوقاية، والصحة، والتغذية، والدفاع عن النفس، والتدريب العقلي، والتمكين، والمكياج وتصفيف الشعر.



(أنسامد).





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