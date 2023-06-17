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روبرتو كافالي تطلق مجموعة وايلد ليدا الصيفية

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 17 - روما - أطلقت دار الأزياء الإيطالية روبرتو كافالي مجموعة وايلد ليدا Wild Leda الصيفية، التي تضم تشكيلة تصور مشهدًا ريفيًا مستوحى من فكرة أرشيف "ليدا والبجعة"، والتي صممها في الأصل روبرتو كافالي في عام 1994.

بدأ خط العرض في 13 يونيو، بمناسبة معرض Pitti Uomo 104، مع مزيج متنوع في متجر LuisaViaRoma، بحضور الرئيس التنفيذي سيرجيو أزولاري والمدير الإبداعي فاوستو بوجليسي الذي أراد تكريم التراث الفني للعلامة التجارية من خلال إعادة تصميم الطباعة الأيقونية والحفاظ على الأجواء الأنثوية والحسية التي لطالما كانت من سمات العلامة التجارية التي تأسست عام 1970.

تتضمن هذه المجموعة تشكيلة من الملابس الجاهزة وملابس البحر والإكسسوارات، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الأدوات المنزلية وإكسسوارات الأثاث. كما افتتحت الدار أيضًا، لمدة أربعة أسابيع، منفذ عرض مخصص للندن.

ستستمر جولة إطلاق المجموعة طوال فصل الصيف مع عروض في متاجر العلامة التجارية في ميلانو وروما وميامي وسانت تروبيه وكان وبورتو تشيرفو. (أنسامد).

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