أسبوع الموضة في روما: لمسة متلألئة في فساتين السهرة

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - شاركت اكثر من 100 مجموعة من الشركات الوطنية والدولية الرئيسية في إحتفال الكرميس الذي نظمه أندرو لوكمان حول موضوع الحفل وهو فساتين المساء والإحتفالات الكبيرة تحت عنوان "لمسة متلألئة في فساتين السهرة والاحتفالات والمناسبات".



إنه أحد الاتجاهات الرئيسية التي انبثقت عن الإصدار السادس من أسبوع الموضة في روما 2023، والذي اقيم في الفترة من 10-12 يونيو في معرض روما .



الاتجاه المتلألئ هو المظهر اللامع بوضوح حيث القوام اللامع والاستخدام المكثف للترتر يميزان الرموز الجمالية للأسلوب القادم.



وللقيام بذلك، يختارون فساتين طويلة، حتى في النهار، غالبا ما تكون مزينة بخطوط عميقة ورومانسية للغاية.



وناهيك عن التفاصيل التي تركز، قبل كل شيء، على أكمام الفساتين التي غالبا ما تشهد استخدام التطبيقات والزخارف المشرقة والثمينة التي تترك بصماتها وتصاحبها لوحة ألوان لا تقل رغبة في التعبير عن فكرة البذخ المتلألئ الذي تساهم فيه الألوان الزاهية بظلال قوس قزح. (أنسامد).





Ottieni il codice embed