الكروشيه والنسيج الثمين بأزياء الصيف الإيطالية

(أنسامد) - يونيو 13 - روما - أظهر المصممون والشركات الإيطالية، ولعاً كبيراً لإشغال التريكو والكروشيه في تصميماتهم الخاصة بموسم صيف 2023.



يقولون عنه مصقول، أنيق، ويعشقه المصممون الشباب مثل إيتالو مارسيليا، مصمم كامبانيا والذى نشأ في مشغل فاوستو سارلي الروماني وساهم حتى في نجاحه المتجدد بجولة الكروشيه في جميع أنحاء إيطاليا، كما غزا ماركات الأزياء مثل مارنى والبيرتا فيريتى ولويزا سبانيولى.



وهكذا أصبح تريكو الكروشيه، بطل مجموعات موسم الصيف، هو أساس المظهر البوهيمي الأنيق المستوحى من السبعينيات، والذي يمكن العثور عليه في الفساتين الصغيرة ذات الياقات المزينة بالريش، والقمصان القصيرة مع الجينز، والسترات غير المبطنة المزينة بالأهداب، في ملابس البحر من البكيني إلى مايوه القطعة الواحدة.



وإلى جانب الملابس المحبوكة، تُجدد قطع من التريكو و الكروشيه التي تزين جلد الحقائب والأحذية لصيف 2023 أيضًا في جوتشى ولوى فيتون.



(أنسامد).





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