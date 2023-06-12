فالنتينو تكشف عن مجموعتها الجديدة للرجال في جامعة ميلانو

(أنسامد) - يونيو 12 - روما - أعلنت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "فالنتينو"، أنها ستكشف النقاب عن مجموعتها الجديدة للرجال في ميلانو في 16 يونيو الجاري، مع تنظيم عرض أزياء في جامعة ميلانو.



وفي نفس المكان وخلال هذه الفاعلية أيضا، سيتحدث المدير الإبداعي لدار أزياء فالنتينو، بييرباولو بيتشولي، عن مجموعاته من الأزياء خلال لقائه مع الطلاب.



ولدعم الشباب، قدمت فالنتينو تبرعا لجامعة ميلانو، مخصص لدعم الحق في الدراسة للعام الدراسي المقبل. ومن خلال هذا التبرع، ستدعم العلامة التجارية المنح الدراسية للطلاب، مما يساعد على الاستثمار في التعليم ودعم المجتمع المحلي.



يأتي دعم دار الأزياء للطلاب ضمن مبادرة تنتقل إلى الجيل التالي، والتي بدأت مع فاعلية Valentino Rendez-Vous، حيث شارك طلاب من الجامعات المحلية في ابتكار التصميم. ومع هذا العرض، ستواصل دار الأزياء مسيرتها نحو المسؤولية الاجتماعية والبيئية. (أنسامد).





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