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دار أزياء موسكينو تحتفل بمرور 40 عاما على إنشائها

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 10 - روما - تحتفل دار الأزياء الإيطالية موسكينو، بمرور 40 عامًا على إنشائها مع إقامة عرض أزياء تكريمًا لمؤسس العلامة التجارية فرانكو موسكينو، يوم الخميس 21 سبتمبر القادم، خلال أسبوع الموضة في ميلانو.

ومن المقرر أن يتم تصميم ملابس مجموعة موسكينو النسائية لربيع وصيف 2024 من قبل مصممات الأزياء كارلين سيرف دو دودزيل، وكاتي جراند، وجابرييلا كاريفا جونسون ولوسيا ليو، حيث ستبتكر كل مصممة منهن 10 إطلالات مستوحاة من أعمال فرانكو موسكينو.

في مارس الماضي، ترك جيرمي سكوت دار الأزياء الإيطالية الفاخرة موسكينو بعد عقد من الزمن أمضاه في منصب المدير الإبداعي للعلامة التجارية.

أطلقت كارلين سيرف دو دودزيل، التي كانت تشغل منصب المدير الإبداعي السابق لمجلة فوغ أمريكا، من خلال أسلوبها الشخصي "سيرف ستايل"، حركة أزياء لا تزال تميز نظام الموضة اليوم، ألا وهي ارتداء ملابس "عالية-منخفضة".

أما كاتي جراند فقد أسست مجلة Perfect Magazine، وهي مجلة متخصصة في عالم الأزياء ووكالة إبداعية في لندن في عام 2020. في سبتمبر من نفس العام، تركت منصب رئيس تحرير مجلة Love، التي أطلقتها في عام 2009 مع شركة كوندي ناست انترناشونال.

وتشتهر جابرييلا كاريفا جونسون، وهي مصممة أزياء ومحررة في نيويورك، بحدسها الشديد واهتمامها بالمصممين الجدد، وبنهجها السردي الذي يهدف إلى تعزيز التنوع في عالم الأزياء. (أنسامد).

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