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فندي تطلق مجموعة البحر.. تعرضها إيرينا شايك

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 7 - روما - أطلقت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة فندى كبسولة مخصصة للبحر بحملة صورها ستيفن ميزل بطولة عارضة الأزياء إيرينا شايك.

قدم العرض تحت عنوان "كبسولة فندي الصيفية لعلم التنجيم النسائي" عارضة الأزياء الخالدة في مكان مشمس، مع سماء زرقاء في الخلفية وشرفة كبيرة تطل على البحر.

تستند المجموعة على مجموعات أيقونية من أرشيفات الدار جنبًا إلى جنب مع الرموز الرئيسية التي وضعها المدير الفني لتصميم الأزياء النسائية كيم جونز إلى جانب حروف الأبراج (باللغتين الإنجليزية والإيطالية) والمطبوعات الفلكية التي صممها في الأصل كارل لاغرفيلد.

يضم العرض ملابس سباحة مصنوعة من ليكرا معاد تدويره ثم هناك الفساتين الساتان المنفصلة والبلوزات التي عليها طبعات التنجيم التي يتم ارتداؤها فوق بدلات السباحة وفساتين الكروشيه وسترات الفسكوز وكلها مصنوعة يدوياً.

هناك ايضاً الحقائب المصنوعة من الجلد الأبيض والحقائب المنسوجة والمصنوعة من القش بالاضافة إلى الأحذية ذات الكعب الباجيت والصنادل.

كما تم تصميم المجوهرات على علامات الابراج من قبل المدير الفني لمجوهرات الدار: حُلي أنيقة يمكن ارتداؤها كأقراط أحادية أو كقلادات على عقد، بينما تتطابق الأساور المصنوعة من القماش مع خط الملابس الجاهزة وتحمل علامات الأبراج. (أنسامد).

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