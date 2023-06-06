الرومانسية في عرض لورنزو سيرافيني لفلسفته

(أنسامد) - يونيو 6 - روما - يقدم المصمم الإبداعى الإيطالى لورينزو سيرافينى تفسيره المعاصر لمفهوم الرومانسية من خلال مجموعة "فيلوزوفي ريزورت 2024" استمرارًا في المسار الذي تم افتتاحه مع عرض الأزياء لربيع وصيف 2023.



يقدم المصمم مجموعة مبنية حول الصور الظلية الدقيقة التي تلف الجسم بأناقة منعشة وغير رسمية تلبى الاحتياجات اليومية للمرأة القوية التي تنظر إلى الموضة كأداة للتعبير عن هويتها.



كما تصبح الخياطة وسيلة للتمكين الذاتي: فالصدرية(الجيليه) هي لباس الموسم الذي يجب ارتداؤه وتُستخدم أقمشة الملابس الكلاسيكية أيضًا للفساتين ذات التصاميم الصارمة، والتي تكشف عن تقاطعات دقيقة على الظهر، بينما يستخدم قماش البوكليت للتنانير والقمصان والسترات ذات الأبعاد الصغيرة.



ويستخدم في" فلسفته " الزخارف البسيطة والطبعات الملونة علي القمصان القطنية بالإضافة الي مطبوعات الازهار المبهجة التي ميزت المجموعة وكذلك الشباك المرنة المزينة بالكريستال المنتمية إلى التسعينيات. (أنسامد).





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