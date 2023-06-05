داميانا سبوتو تكشف عن مجموعتها من الأوشحة الصديقة للبيئة

(أنسامد) - يونيو 5 - روما - كشفت مصممة الأزياء الإيطالية داميانا سبوتو (38 عامًا) في مدينة ماتيرا، عن مجموعتها الجديدة من الأوشحة، والتي جاءت رومانسية ومستدامة وصديقة للبيئة، ومبتكرة وذات تصميم عالي ومصنوعة من ألياف الورد وألياف الحليب.



وذكر بيان صحفي، أن الأوشحة المصنوعة من ألياف الورد، صُنعت من السليولوز في حدائق الورود القديمة التي قدمت بالفعل أفضل أزهارها.



فيما جاءت المجموعة الأخرى من الأوشحة صديقة للبيئة مصنوعة من ألياف الحليب، حيث تم استخدام حوالي لترين من الحليب.



تتكون ألياف الحليب من الكازين الذي يحافظ على سلامة الأحماض الأمينية مما يجعلها أليافًا مرطبة للبشرة ومضادة للحساسية والبكتيريا.



أسست سبوتو، وهي خبيرة في نظرية الألوان، العلامة التجارية Le4uadre في بازيليكاتا في عام 2015، والتي تكتسب قوتها من خلال رسم الجرافيت أو التصوير الفوتوغرافي، وتصدر منتجاتها في طبعة محدودة وحصرية. (أنسامد).





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