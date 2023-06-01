دار ستيفانو ريتشى تقدم مجموعة الربيع والصيف 2024 بجالاباجوس

(أنسامد) - يونيو 1 - روما - قال الرئيس التنفيذى لدار ستيفانو ريتشى الإيطالية للأزياء الراقية بيكولو ريتشى إن الدار حققت نمواً يقدر بحوالى +45 % في الربع الاول من العام الحالى.



وأضاف أن الدار حققت انتعاشاً قوياً في السوق الصينية بالإضافة إلى نتائج بعيدة المدى في الولايات المتحدة تبلغ 9% وأوروبا +38%.



وأشار إلى أن الشركة انهت عام 2022 بايرادات تجاوزت 150 مليون يورو وتعمل على تعزيز اعمالها الدولية من خلال افتتاح فروع جديدة في مدريد وبكين وسنغافورة.



وعلى صعيد آخر، اختارت دار ستيفانو ريتشى الفلورنسية أرخبيل جالاباجوس كمرحلة جديدة من مشروعها اكسبلورر بالتعاون مع مؤسسة شارلز داروين لدعم الأبحاث عن السلاف العملاقة والحفاظ عليها.



وقد اختار فريق الدار مناظر فريدة فريدة وبيئات تحت الماء لاستخدامها كخلفية لصور مجموعة ربيع و صيف 2024 حيث تم عرض مشروع التصوير الفوتوجرافى في فندق جراند اوتيل في بيمونت .



وتقدم الدار الملابس الانيقة الفاخرة تحت شعار "صنع في إيطاليا" الثياب ذات الالوان التى تحاكى الطبيعة والسترات الصحراوية المصنوعة من الجلد الناعم والقمصان الناعمة المصنوعة من القطن والكتان والحرير بالاضافة إلى البدلات والسترات والقمصان المصنوعة من حرير فلورنسا القديم.



ستيفانو ريتشى هي علامة تجارية إيطالية خاصة بأسلوب الحياة الفاخرة مملوكة لعائلة ويقع مقرها الرئيسي في فيزولى مع 60 متجرًا أحاديًا في جميع أنحاء العالم، تنتج العلامة التجارية الملابس الرجالية والإكسسوارات، وخطًا للصغار، والأدوات المنزلية ومنتجات الحياة العصرية. (أنسامد).





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