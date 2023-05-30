الأكاديمية الإيطالية للأزياء ترافق فيفيا فيراجامو في إفريقيا

(أنسامد) - مايو 30 - روما - بمناسبة يوم إفريقيا 2023، عرضت فيفيا فيراجامو والمصممين الشباب من الأكاديمية الإيطالية مجموعة من الملابس المصنوعة من أقمشة الشمع الملون في مقر جمعية دانتي اليجييرى في قصر فيرينزى.



وسيتم عرض هذه الأزياء للبيع والتبرع بالعائدات لبرنامج دعم تعليم الفتيات في كينيا.



وستستخدم الأموال التي تم جمعها بمناسبة الحدث لمشروع "حماية الفتيات"، الذي يهدف إلى حماية الفتيات وتدريبهن في مدينة كاجادو الكينية ولتمويل المنح الدراسية لأكاديمية الفتيات، التي أسسها ناشط مناهض لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية .



وتقول فياجامو، "نعمل هنا حتى تتمكن الفتيات الكينيات من معرفة المزيد عن حقوقهن ولتعلمهن طرق مفيدة لتصبحن مستقلات اقتصاديًا".



ويضم العرض الذي صممه طلاب الأكاديمية الإيطالية خمسين زيًا حول موضوع إفريقيا: فساتين صغيرة جديدة، وحقائب، وقمصان، وعمامات، وملابس سباحة، معروضة للبيع بعد العرض. (أنسامد).





Ottieni il codice embed