فالنتينو يفتتح بوتيكًا في باريس بمفهوم جديد

(أنسامد) - مايو 29 - روما - قررت دار فالنتينو للازياء الفاخرة وهي أكثر بيوت الأزياء الإيطالية في فرنسا والأكثر باريسية بين دور الأزياء الراقية الإيطالية، افتتاح فرعها الجديد في شارع مونتين في باريس.



يقام البوتيك على ثلاثة طوابق مخصصة للنساء، والإكسسوارات وملابس الرجال، والتي خصصت لها الدار طابقًا كاملاً.



وهو عبارة عن عالم غير مسبوق صممه جاكوبو فينتوريني وبييرباولو بيتشولي، على التوالي الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي للدار مع مكتب الدار في روما والسفارة الإيطالية في باريس.



بعد الافتتاحيات التي بدأت في عام 2022 في مدريد والبندقية وجدة وجنيف ونيودلهي وفلورنسا سيفتتح قريبًا فرعان في نيويورك وشنغهاي حيث يهيمن اللون الأحمر على المفهوم الجديد لبوتيكات فالنتينو، الذي يعمل كسجادة حمراء.



وتؤكد كل تلك الفروع للدار المتأصلة في عالم الأزياء الراقية، بدءًا من الثلاثينيات إلى السبعينيات الافكار التى يقدمها فالنتينو لمحبى فنه. (أنسامد).





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