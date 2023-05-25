عروض لويزا بيكاريا في حديقة قصر تافيرنا في روما

(أنسامد) - مايو 25 - روما - أُقيم عرض أزياء المصممة الإيطالية لويزا بيكاريا، على سطح قصر تافيرنا، حيث قدمت مجموعة الربيع والصيف، مجموعة من العارضات الاستثنائيات تحملن حقائب صوفيا هبسبورج واكسسوارات سونيا بيتروف.



عادت المصممة لويزا بيكاريا القادمة من ميلانو، إلى بلدتها الأصلية التي قدمت فيها في الأعوام الماضية تصميماتها للهوت كوتور. وتقول إن روما بالنسبة لها "حافزًا دائمًا للإبداع وموطنًا لصداقات ثمينة".



ومن بين المعروضات فساتين خفيفة من الموسلين بكافة درجات اللون الأبيض والأزرق والفضى بالاضافة الى الفقاطين ذات الألوان المبهجة والبدلات المطبوعة بالأزهار والقبعات المناسبة لها.



وتعتبر بيكاريا من أشهر المصممات في الهوت كوتير، وقامت بتصميم فساتين للعديد من الفنانات في العالم، كما صممت ثوب زفاف ليدي جابريلا ويندسور حفيدة الملكة اليزابيث وملابس كاميلا باركر وميلانيا ترامب ومادونا وجنيفر لوبيز والملكة رانيا ملكة الأردن ونيكول كيدمان وكيت وينسلت وانجلينا جولي. (أنسامد).





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