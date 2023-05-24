إيطاليا: 82 الف زائر لمعرض ازياء الستينيات

(أنسامد) - مايو 24 - روما - حقق معرض ازياء الستينيات والذي اقيم في قلعة سنت انجلو نجاحاً كبيراً علي مدى شهرين من 27 مارس حتي 21 مايو الحالي حيث قام بزيارته 82 الف زائر.



وكان متوسط الاقبال يعادل 4000 زائر يومياً .



سينتقل المعرض بعد ذلك الي متحف الفنون الزخرفية في الجبل الاسود.



ويقول مدير المتحف "ليست هذه المرة الاولى التي يفتح فيها النصب الروماني الشهير أبوابه لتقديم أحد أكثر مظاهر إبداعنا وأزياءنا إثارة للاهتمام ، مع قدرته على تفسير الفترات التاريخية واستحضار الأجواء ".



واضاف "في هذا المعرض ، يسمح لنا تمثيل الستينيات من خلال أنماط الملابس باستعادة واحدة من أكثر فترات الابتكار والتعدي كثافة في تاريخنا الحديث ". (أنسامد).





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