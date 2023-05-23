ديفيليه فالنتينو هوت كوتير في شاتو دي شانتيي
وتقدم الدار التي صممها بيير باولو بيتشيولى مجموعتها الراقية في قصر شانتيى التاريخي ، وتحيط بها الحدائق الفرنسية الرائعة والألعاب المائية الفخمة ، وتقع على بعد 50 فقط كيلومترات من وسط باريس.
وتعتبر قلعة شانتيي هي واحدة من أرقى الجواهر في تاج التراث الثقافي الفرنسي اقامها هنري دورليان ، دوق أومالي (1822-1897) ، الابن الخامس للملكة ماريا أميليا والملك لويس فيليب ، آخر ملوك فرنسا.
وبفضل الاحتياطات التي اتخذها دوق أومال في وصيته ، يظل شانتيي ، بعد أكثر من قرن من الزمان ، معرضًا للأعمال المحفوظة حيث يستمر سحر القرن التاسع عشر في السيادة.
واعتبر دوق أومالي أعظم جامع في عصره ، وقام بمساعدة مستشارين أكفاء ببناء مجموعة رائعة من الكتب واللوحات والرسومات والأشياء الفنية الزخرفية ، والتي خطط بها عند عودته لتعزيز هيمنة الأسرة في شانتيي لفرنسا. (أنسامد).