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مجموعة دريس فان نوتن تصل إيطاليا

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 22 - روما - بعد الإصدار الأول لمجموعتها من منتجات التجميل التي جاءت بعنوان Beauty Collection، وصلت العلامة التجارية دريس فان نوتن التي أسسها المصمم البلجيكي الذي يحمل نفس الاسم، والتي انضمت إلى المجموعة الإسبانية "بويج" في عام 2018، إلى روما في إيطاليا، بركن مخصص لمجموعتها الراقية من العطور ومنتجات التجميل.

حافظت مجموعة Beauty Collection على مسارها الإبداعي الفريد في عالم الموضة، لتكشف عن جرأتها الإبداعية التي تتميز برؤية مستدامة للجمال وإعادة التدوير والاستخدام والحفاظ على الحرف اليدوية ومصادر التوريد المستدامة.

تعتبر علامة دريس فان نوتن من بين العلامات التجارية الأكثر تميزًا في هذا القطاع. ومع افتتاح متجر لها في روما، تدشن تواجدها في السوق الإيطالية.

تعبر المساحة المخصصة للعلامة التجارية، عن روح علامة دريس فان نوتن ومجموعاتها، وجاءت مستوحاة من حديقة منزل مصمم الأزياء الرائعة، بألوان جريئة في مستحضرات التجميل والعطور. تضم المجموعة 12 عطرًا، تصلح جميعها تقريبًا للجنسين. (أنسامد).

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