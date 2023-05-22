مجموعة دريس فان نوتن تصل إيطاليا
حافظت مجموعة Beauty Collection على مسارها الإبداعي الفريد في عالم الموضة، لتكشف عن جرأتها الإبداعية التي تتميز برؤية مستدامة للجمال وإعادة التدوير والاستخدام والحفاظ على الحرف اليدوية ومصادر التوريد المستدامة.
تعتبر علامة دريس فان نوتن من بين العلامات التجارية الأكثر تميزًا في هذا القطاع. ومع افتتاح متجر لها في روما، تدشن تواجدها في السوق الإيطالية.
تعبر المساحة المخصصة للعلامة التجارية، عن روح علامة دريس فان نوتن ومجموعاتها، وجاءت مستوحاة من حديقة منزل مصمم الأزياء الرائعة، بألوان جريئة في مستحضرات التجميل والعطور. تضم المجموعة 12 عطرًا، تصلح جميعها تقريبًا للجنسين. (أنسامد).