مؤتمر الاتحاد العالمي لكبار الخياطين في بييلا الإيطالية

(أنسامد) - مايو 20 - روما - سيُعقد المؤتمر التاسع والثلاثون للاتحاد العالمي لكبار الخياطين في مدينة بييلا الإيطالية، وهي المنطقة التي تشتهر بتميز المنسوجات الإيطالية، وذلك في الفترة من 31 يوليو إلى 5 أغسطس القادم.



أعلن ذلك غايتانو ألوازيو، رئيس الأكاديمية الوطنية للخياطين، في المؤتمر الصحفي لتقديم مجموعة الأزياء الإيطالية في روما. ويحظى هذا المؤتمر بأهمية خاصة لأن الاتحاد العالمي لكبار الخياطين هو الجمعية العالمية المرموقة التي تجمع أفضل الخياطين في العالم، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليابان.



تشتهر الخياطة الإيطالية بتميزها في جميع أنحاء العالم. ويعتبر قطاع الموضة في إيطاليا قطاعًا متناميًا، حيث ارتفعت صادرات القطاع بفضل شبكة الشركات الدولية التي يمكن أن تضمن تطورًا ومستقبلًا ناجحًا.



وصرح غايتانو ألوازيو، قائلا : نحن لا نحتاج فقط إلى خياطين، ولكن نحتاج إلى محترفين حقيقيين يتماشون مع العصر. هناك العديد من الفرص ولكننا بحاجة إلى التحرك بسرعة للتفاعل بقوة مع السوق العالمية.



وأضاف : لذلك فإن دور الأكاديمية الوطنية للخياطين ذو شقين، من ناحية تدريب الأجيال القادمة ومن ناحية أخرى دعم وتعزيز الخياطة الإيطالية التي تعتبر صناعة إيطالية أصيلة بفضل المبادرات الهامة الأخرى مثل مسابقة المقص الذهبي التي ستعقد في روما في الفترة من 26 إلى 30 مايو. (أنسامد).





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