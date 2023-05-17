عرض "جوتشي كروز 2024" في كوريا الجنوبية

(أنسامد) - مايو 17 - روما - تقيم دار جوتشى للأزياء عرضها "جوتشى كروز 2024" في باحة قصر كيونج بوكجونج الذي يرجع إلى القرن الرابع عشر ويقع في قلب سيول.



وقد بدأت علاقة جوتشى بكوريا الجنوبية منذ 25 عاماً عندما افتتح متجره الرئيسى للدار في عام 1998 ومنذ ذلك الحين نمت علاقته بالبلاد.



ويعمل هذا العرض علي تعميق التبادل بين تراث الدار والتأثير الكورى الجنوبى ويعكس إرث إبداعى عمره قرون تم تطويره الأن من قبل مصممين وحرفيين من خلفيات متنوعة في أواخر التسعينات.



ويعمل "جوتشى كروز 2024" على تهجين الملابس حيث تمتزج ملابس الشارع البرجوازية مع البدلة ذات الجونلة القصيرة مع البلوزة الحريرية والملابس الرياضية مع ملابس الغوص.



وتصبح الأكمام قابلة للفصل وتتحول سترة السائق إلى معطف وتضفي الخطوط النحتية الحياة على الفساتين المتوهجة. (أنسامد).





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