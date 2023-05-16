معرض "إيطاليا في قلب الموضة" يصل إلى بلجراد

(أنسامد) - مايو 16 - روما - يقام في بلجراد معرض "ايطاليا في قلب الموضة""، من تصميم ورعاية ستيفانو دومينيلا ، رئيس قسم الموضة والتصميم في Unindustria ، في قاعات المتحف الإثنوغرافي للعاصمة الصربية ، من 16 إلى 26 مايو.



وينظم المعرض تحت رعاية السفارة الإيطالية في بلجراد السفير لوكا جوري ، وشركة فيسنا مانديك أحد أهم منظمي الفعاليات والمعارض والعروض في أوروبا.



ولافتتاح المعرض ، صممت لوحة مفعمة بالحيوية من إخراج روسانو جوبا ، مع عشرة عارضين يرتدون عشرة إبداعات من جويرمو ماريوتو.



(أنسامد).



