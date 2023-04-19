صالون ديل موبايل ..الرفاهية والاستدامة

(أنسامد) - أبريل 19 - روما - قدم العارضون في الدورة 61 من صالون ديل موبايل المقامة في فييرا ميلانو رو، عدد كبير من المقترحات تعتمد الاستدامة والرفاهية.



وقد افتتحت المعرض رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وزارته ملكة بولندا.



وتعتبر المادة الرئيسية لعام 2023 هي الطبيعة والتي حددت المواد المستخدمة في المفروشات وهي الخشب والحجر والرخام والورق ومن الأقمشة القطن والحرير والصوف بالإضافة إلى استتخدام الزجاج والمعادن التي تمنح للتصميمات الشفافية مع التأكيد علي التهوية الجيدة.



وقد بحثت الشركات والمصممون عن المواد الخام المرتبطة بالمنطقة، واقتربوا أيضًا من تقنيات التصنيع القديمة أو التقليدية وصنعوا تصميمات يدوية الصنع.



و سيستمر المعرض حتى 23 أبريل ومن المتوقع زيارة 300 الف شخص من المشغلين والزوار. (أنسامد).





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