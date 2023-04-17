ملابس البحارة من كامياني مستوحاة من الادرياتيكي

(أنسامد) - أبريل 17 - روما - اختار بيت الازياء النسائية الايطالي فيتوريو كامياني جاليريا ديل كاردينالي كولونا لتقديم مجموعته الجديدة لربيع وصيف 2023 و التي اسماها " عندما يكون هناك بحر" والمستوحاة من روح البحر الادرياتيكي بكل ما يحمله من معاني الانطلاق و الحرية.



وتحتفل هذه المجموعة باعادة افتتاح جاليريا ديل كاردينالي كولونا و التي تعود الي القرن الثامن عشر.



وتضم المجموعة ملابس قطنية صباحية رقيقة واحزمة من الاحبال وقمصان حريرية بالاضافة الي تاييرات من القطن مختلفة الالوان بدئاً من الابيض ولون الرمال الاصفر والبيج والوردي والازرق بكافة درجاته.



اما بالنسبة لملابس السهرة فقد استخدم قماش الاورجانزا والموسلين الحريري وقدم من خلالها الجامب سوت المطعمة بالتل والقفطان النسائي والبنطلونات الحريرية المرصعة بنجمة البحر.



وكانت القطعة الاساسية في المجموعة القميص الابيض الذي قدمه المصمم علي شكل مركب ورقي مع اكمام علي شكل صدفة. (أنسامد).





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